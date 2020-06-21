أسامة أبا الخيل يقضي القوايل مع مستمعي mbc fm

المواطن - الرياض

تبدأ mb cfm اليوم الأحد فترة إذاعية جديدة من الساعة 3 إلى 5 مساء، تقدم خلالها برنامج قوايل للإعلامي أسامة أبا الخيل، والذي يتضمن فقرات متنوعة وتفاعلية مع الجمهور، تتناسب مع توقيت بث البرنامج.

وبرنامج قوايل الذي يتم بثه خمسة أيام في الأسبوع من الأحد للخميس، جاءت تسميته على حد قول مقدم البرنامج الإعلامي أسامة أبا الخيل من جمع فترة “القايلة” أي القيلولة، وهي من بعد الظهر إلى العصر، كما يمكن أن تقال لكثرة القيل والقال بين البساطة والحكايات والمواضيع المتعلقة بحياة الإنسان.. نسمع فيها أجمل الأنغام ونستذكر فيها عبارات زمان، ونستمتع بمشاركات مثيرة تحمل معاني كثيرة.

وشكر أبا الخيل زياد حمزة مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات في مجموعة MBC ، على ثقته ومنحه تلك الفرصة، كما شكر ياسر الشمراني مدير الإذاعة على متابعته الدائمة لخطوات التحضير والإعداد للبرنامج، وحرصه على أن يظهر لمستمعي mb cfm في أحسن صورة ممكنة.

يذكر أن MBC FM‏ هي محطة إذاعية تابعة لمجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط أطلقت سنة 1994، وتبث الأغاني العربية على مدار الساعة بالإضافة إلى البرامج الترفيهية. ومقرها الرئيسي العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية.

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