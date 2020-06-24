أسعار الذهب اليوم في السعودية والكويت ومصر

المواطن - الرياض

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 213.72 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 195.91 ريال.

أما الذهب عيار 21 فسجل 187.01 ريال، وسجلت أسعار المعدن الأصفر عيار 18 مبلغ 160.29 ريال، فيما سجل الذهب عيار 14 مبلغ 124.67 ريال.

وبالنسبة إلى الذهب عيار 12 فسجلت 106.86 ريال، فيما سجلت أسعار أوقية الذهب 6,647 ريالًا، وأخيرًا سجل الجنيه الذهب 1,496 ريالًا.

أسعار الذهب في الكويت اليوم

في سياق متصل، سجلت أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 17.52 دينار لعيار 24، كما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 16.06 دينار.

كما سجل الذهب عيار 21 مبلغ 15.33 دينار، وسجل عيار 18 مبلغ 13.14 دينار، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 10.22 دينار.

وبالنسبة إلى عيار 12 فسجل 8.76 دينار، وسجلت أوقية الذهب 544.73 دينار وأخيرًا سجل الجنيه الذهب 122.61 دينار.

سعر الذهب في مصر اليوم

أما أسعار الذهب في مصر فواصلت تحطيم أرقامها القياسية خلال الأيام الأخيرة، لتسطر مستويات تاريخية جديدة خلال الشهر الجاري تضاف إلى ما حققته من أرقام خلال العام الجاري.

وارتفعت أسعار الذهب خلال أول 23 يومًا من الشهر الجاري بقيمة 26 جنيهاً للجرام عيار 21 بنسبة زيادة 3.4% ليصل خلال تعاملات اليوم إلى 788 جنيهًا، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 675 جنيهاً، وسعر الجرام عيار 24 نحو 901 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6304 جنيهات.

ويرجع ارتفاع أسعار الذهب هذا الشهر في مصر إلى زيادة مستوياتها عالمياً خلال يونيو بنحو 37.4 دولار حتى الآن بنسبة زيادة 2.16%، وذلك مقارنة بنهاية شهر مايو الماضي، ليسجل سعر الأوقية 1767.65 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثماني سنوات تقريبًا اليوم الأربعاء، إذ تلقى الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وآمال بمزيد من التحفيز لمكافحة الضرر الاقتصادي، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1767.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس 1773 دولارا وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012 في التعاملات المبكرة في آسيا.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1785.80 دولار.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد “المخاوف بشأن حالات الموجة الثانية، خصوصا في الولايات المتحدة، وأيضا في أمريكا اللاتينية، تقود القلق بشأن استمرار ضعف التعافي الاقتصادي وذلك بالتأكيد يدعم أصول الملاذ الآمن مثل الذهب”.

وبحسب الوكالة، أضاف هاينز “الدعم مستمر من ترجيح بأن تقدم البنوك المركزية للسوق برامج لشراء سندات وتيسيرا نقديا سيُبقي بجلاء أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور”.

وتبنت البنوك المركزية في أنحاء العالم إجراءات تحفيز قوية وتُبقي أسعار الفائدة منخفضة، مما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع بأكثر من 16% منذ بداية العام، ويُعتبر المعدن الأصفر على نطاق واسع أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1921.46 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3% إلى 826.54 دولار، ونزلت الفضة 0.3% إلى 17.89 دولار.

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