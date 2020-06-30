أسعار النفط ترتفع بفضل بيانات اقتصادية مشجعة

المواطن - متابعة

صعدت أسعار النفط حوالي دولار للبرميل، يوم أمس الاثنين، بعد بيانات متفائلة من آسيا وأوروبا، لكن المستثمرين قلقون من زيادة حادة في حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 69 سنتًا، أو 1.7 بالمائة، لتسجل عند التسوية 41.71 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.21 دولار، أو 3.1 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 39.70 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية الاثنين أن انتعاش المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو تعاظم في يونيو مع تحسينات في مختلف القطاعات.

وفي الصين، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في مايو للمرة الأولى في ستة أشهر، مما يشير إلى أن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكتسب زخمًا.

وأعطت مؤشرات الأسهم الأمريكية، التي صعدت بشكل عام يوم الاثنين، مزيدًا من الدعم لأسعار النفط التي أحيانًا ما تحذو حذو أسواق الأسهم.

لكن مخاوف من موجة ثانية من الجائحة تمنع أسعار النفط من تحقيق مكاسب أكبر، فيما تجاوز عدد ضحايا كوفيد-19 نصف مليون شخص، بحسب إحصاء لـ”رويترز”.

وأعادت بعض الولايات الأمريكية فرض قيود بعد قفزات في حالات الإصابة بالفيروس.

ويتجه برنت لإنهاء يونيو على ثالث مكاسب شهرية على التوالي بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، خفضًا للإمدادات قدره 9.7 مليون برميل يوميًّا إلى يوليو.

وبحسب تقديرات من شركة بترو- لوجيستكس لتتبع الناقلات، خفضت أوبك إنتاج النفط في يونيو بمقدار 1.25 مليون برميل يوميًّا من مستويات مايو.