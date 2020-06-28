أصحاب معارض السيارات بجازان لـ”المواطن”: الإيجار ارتفع 11 ضعفاً وركود في البيع والشراء

المواطن - علي شيبان - جازان

شكا أصحاب معارض السيارات بجازان من ارتفاع إيجار المعارض بصورة كبيرة جداً ومفاجئة، وذلك في ظل ركود اقتصادي في حركة البيع والشراء؛ ما أدى إلى ترك بعض المعارض بصورة مؤقتة من قبل أصحابها والبعض الآخر قرر إقفال المعرض.

“المواطن” قامت بجولة ميدانية على معارض جازان ورصدت آراء أصحاب المعارض وركود حركة بيع وشراء السيارات.

– حركة البيع والشراء:

وقال عثمان عريشي لـ”المواطن“: “كما تلاحظون أن حركة البيع والشراء في السيارات المستخدمة في السنوات الأخيرة أصبح ضعيفاً جداً وذلك لعدة أسباب أهمها اتجاه أغلب الأشخاص إلي شراء سيارة جديدة من الوكيل، أيضاً استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الشراء والبيع، كما أن هناك أشخاصاً يشترون سياراتهم من المواقع ناهيك عن أن البعض يسافر خارج المنطقة، ولقد فوجئنا في الآونة الأخيرة برفع الإيجار من 4800 ريال إلى 52800 ريال في السنة علماً بأن هذا المبلغ كبير جداً.

– أول من أسس هذه المعارض:

فيما أضاف حسن عريشي قائلاً: إن المعارض وحركة البيع والشراء ليست مثل السابق حيث كانت هناك حركة شرائية قوية جداً، ونحن أول من أسس هذه المعارض وقمنا بالعمل على إنشائها وتوصيل الكهرباء لها، وذلك من أجل تحسين الدخل لنا كأصحاب معارض وكنا ندفع الإيجار 4800 ريال في السنة والأمور طيبة وفوجئنا برفعها فوق المستطاع، ونتمنى من الجهات المعنية النزول إلى المعارض والتعايش مع حركة البيع والشراء، وهل هذا المبلغ يستحق أن يُدفع في السنة وينظر لنا بعين الاعتبار.

– داخل الصناعية :

أما سلطان الدوسري فقال: إن هذا الارتفاع المفاجئ الذي وصلنا من الصعب سداده، حيث إن الحركة الشرائية أصبحت ضعيفةً ونحن معتمدين في رزقنا، بعد الله سبحانه وتعالى، على دخل هذه المعارض، ولكن مع هذا الإيجار من الصعب ادخار أي مبلغ، علماً بأن معرضي الآن أصبح داخل الصناعية وأبعد عن المعارض عدة كيلوات، ومع هذا سوف يتم إلزامنا بدفع 52800 في السنة ونطالب بلجنة للنظر في هذه التسعيرة.

– رد الأمانة:

“المواطن” بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم أمانة جازان الأستاذ عبدالرحمن الساحلي حيث رد قائلاً: “بالنسبة لاستفسارك عن سبب ارتفاع إيجار أراض معارض السيارات من 4800 إلى 52800 ريال، نفيدكم بأن الإيجار كان 4800 ريال قبل 15 سنة وحسب العقود المبرمة مع المستثمرين حينها أصبحت الأراضي والمباني الآن ملك للأمانة، لذلك بعد انتهاء هذه العقود تم عرضها على لجنة التقدير وهي لجنة مستقلة مكونة من ثلاث جهات الأمانة ووزارة المالية وإمارة المنطقة وقامت اللجنة بتقدير السعر حسب ما رأته مناسباً بعد الاطلاع على الأسعار السائدة في السوق، وبناء عليه فإن تخفيض قيمة الإيجار ليس من صلاحية الأمانة.

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