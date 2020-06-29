أكثر من 2.5 مليون إصابة بـ كورونا في أمريكا

المواطن - متابعة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم أمس الأحد: إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أمريكا بلغ مليونين و504175 شخصًا بزيادة 44703 حالات عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 508 ليصل الإجمالي إلى 125484 حالة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 يونيو مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز في أمريكا بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

20 مليون إصابة!

وتوقع مسؤول أمريكي أن تصل حالات كورونا في أمريكا لما يصل إلى 20 مليون شخص، فيما لا تزال مراكز الأبحاث العالمية تبحث عن لقاح للفيروس التاجي.

وقف فتح تكساس:

وأوقف حاكم ولاية تكساس مؤقتًا إعادة فتح الولاية يوم الخميس الماضي مع تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 والعلاج بالمستشفيات، فيما سجلت البلاد رقمًا قياسيًّا جديدًا في زيادة حالات الإصابة ليوم واحد.

وشهدت ولاية تكساس التي كانت في طليعة الجهود لإعادة فتح الاقتصادات المتضررة التي أُغلقت في مواجهة جائحة فيروس كورونا، واحدة من أكبر القفزات في حالات الإصابة الجديدة، حيث أبلغت عن أكثر من 6000 في يوم واحد يوم الاثنين الماضي.

وقال الحاكم الجمهوري جريج أبوت، في بيان: ”هذا التوقف المؤقت سيساعد ولايتنا على تطويق الانتشار حتى نتمكن من دخول المرحلة التالية بفتح ولايتنا للأعمال بأمان“.

وسجلت تكساس أيضًا عددًا قياسيًّا في دخول المرضى المستشفيات لمدة 13 يومًا على التوالي.

وأوقف أبوت إجراء العمليات الجراحية الاختيارية في مناطق هيوستون ودالاس وأوستن وسان أنطونيو؛ لتوفير أسرّة بالمستشفيات.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الخبر بشأن كورونا في أمريكا من هنا

أسوأ رقم على الإطلاق.. أمريكا تسجل 38 ألف إصابة بـ كورونا في يوم واحد

إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز مليونين و178 ألف حالة