أمانة جازان تنفذ مبادرة لتوزيع الكمامات الطبية والقماشية

المواطن- جازان

نفذت أمانة منطقة جازان يوم أمس، حملة لتوزيع الكمامات الطبية والقماشية، وذلك ضمن مبادرتها لاستهداف المواطنين والمقيمين لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، إن المبادرة التي نفذتها الأمانة بمركز الراشد التجاري، جاءت بهدف مشاركة المواطنين والمقيمين في سبيل تعزيز الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب حث كافة مرتادي السوق للتقيد بالإرشادات والنصائح التوعوية واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أعلنت عن الجهات ذات العلاقة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأكد ابن سعيدان أن الأمانة تُسخر كافة إمكاناتها وطاقاتها وتعمل على مدار الساعة للحد من انتشار هذا الفيروس والعمل على نشر الوعي، والحث على التباعد الاجتماعي، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، متمنياً للجميع السلامة.

وكانت ‎أمانة جازان كثفت خلال جولاتها الرقابية المشددة على صالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائي للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد السماح لها بإعادة نشاطها.

‎وأوضح أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان في تصريحات سابقة أن الأمانة مستمرة في مثل هذه الجولات للتأكد من تقيدها بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية.

‎وشدد أمين منطقة جازان على أن الأمانة وبلدياتها ستقوم فورياً بإغلاق كل محل يخالف التعليمات أو يتساهل في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتدابير الرامية للحد من انتشار الفيروس (كوفيد 19)، داعياً الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

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