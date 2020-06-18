أمران يضران الأندية بعد استئناف الدوري

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب ناصر الفهد لاعب نادي النصر سابقًا، أن أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سوف تتضرر من عودة مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة.

وكتب ناصر الفهد عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تكملة الدوري هو إضرار كبير بعدد من الأندية، خاصة في ظل أزمة انتهاء عقود اللاعبين بالإضافة لتضرر الأندية من عدم حضور جماهيرها في الملعب”.

وأضاف الفهد: “الأفضل هو إلغاء الدوري لتستعد الأندية جيدًا لدوري جديد يليق برياضتنا”.

وفي وقت سابق، حددت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى.

وتُستكمل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2019/ 2020، بداية من الرابع من أغسطس على أن تختتم يوم الأربعاء الموافق التاسع من سبتمبر، وسيكون موعد انطلاق الموسم الجديد 16 أكتوبر.

وعلى صعيد دوري الأمير محمد بن سلمان لدوري الدرجة الأولى للمحترفين، حددت الرابطة يوم 4 أغسطس المقبل، موعدًا لاستئناف المسابقة على أن يسدل الستار على المسابقة يوم 20 سبتمبر، وسينطلق الموسم الجديد في 20 أكتوبر.

ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات في الرابطة جدول ومواعيد الجولات المتبقية من البطولتين للموسم الرياضي الحالي 2019/ 2020، مطلع الأسبوع المقبل.

يُذكر أن النشاط الرياضي توقف في السعودية شهر مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم تحديد 21 يونيو الجاري موعدًا لعودة التدريبات، على أن تعود المنافسات في الرابع من أغسطس.

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