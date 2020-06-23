أمير الرياض يستعرض تقارير لجان دراسة مقرات سكن العمالة

المواطن - الرياض

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على التقارير الميدانية والإحصائيات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لقياس كفاءة وإنتاجية عمل لجان دراسة مقرات سكن العمالة للحد من انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية، والمشكلة في جميع مناطق المملكة.

تصحيح مقرات سكن العمالة

كما اطلع أمير الرياض على ما تضمنته تلك الإحصائيات من أن اللجان الميدانية المشكلة لتصحيح وضع مقرات سكن العمالة في منطقة الرياض حصلت على أعلى إنتاجية من بين اللجان في المناطق الأخرى، وذلك من حيث عدد الزيارات لمقرات سكن العمالة، مما أسهم بإيجاد أعلى عدد غرف عزل داخل مقرات سكن العمالة مقارنة بالمناطق الأخرى.

وشكر أمير الرياض جميع المشاركين في أعمال اللجان بالمنطقة على جهودهم، ووجه سموه اللجان في منطقة الرياض بالاستمرار في القيام بمهامهم.

9 اشتراطات في سكن العمال لمواجهة كورونا

يذكر أن لجنة تنظيم سكن العمالة التي تضم (وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التجارة والهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية)، دعت في وقت سابق، كافة المنشآت (التي لديها وحدات سكنية للعامليـن) إلى اتباع الإجراءات الاحترازية المنشورة في دليل وقاية للاشتراطات الصحية لسكن العمالة.

وتشمل تلك الاشتراطات فحص العمالة يوميًا، واتباع لائحة اشتراطات سكن العمالة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاتصال بالرقم 937 في حال الاشتباه بإصابة أحد العمال لأخذ التوجيهات اللازمة وتوفير غرف خاصة مجهزة داخل السكن للعزل.

كما شددت على ضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى كما يجب تنظيف وتطهير دورات المياه والأسطح البيئية وأماكن التلامس مرتين في اليوم، ويجب أن تكون كافة المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم والتطهير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، ويتوجب التأكد من توفر مطهر كحولي لليدين بشكل كافي في الغرف ووضعها في أماكن بارزة في مناطق التجمع والممرات والمداخل، والتأكد من تنظيف فلاتر المكيفات ومراوح الشفط بالمطابخ بشكل دوري ووجود سجل لذلك.

وتأتي هذه الإجراءات انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرميـن الشريفين على ضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) وانطلاقًا من مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة.

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