‎الرئيسية
اخبار رئيسية
إحالة 8 رجال وامرأتين إلى النيابة بسبب مشاجرة في الباحة
تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة

إحالة 8 رجال وامرأتين إلى النيابة بسبب مشاجرة في الباحة

2020/06/30
الساعة 10:01 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
7٬868
1
طباعة
إحالة 8 رجال وامرأتين إلى النيابة بسبب مشاجرة في الباحة
المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة الباحة عن القبض على ثمانية وافدين وإحالتهم إلى النيابة العامة إثر مشاجرة جماعية.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على ( ثمانية رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والسادس ) من جنسيات عربية، إثر مشاجرة جماعية في مدينة الباحة، نتيجة خلافات سابقة بينهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
ابراهيم الغامدي
9 ساعة

الحين بيجيكم واحد مطفي النور يقول ها شوفو اهل الباحه قالو وافدين وافدين سفروهم احسن خلوهم عبره لمن لايعتبر لاان المثل يقول ياغريب كن اديب

Last edited 9 ساعة by ابراهيم الغامدي
0
رد



تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر


"> المزيد من الاخبار المتعلقة :