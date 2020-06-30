إحالة 8 رجال وامرأتين إلى النيابة بسبب مشاجرة في الباحة

المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة الباحة عن القبض على ثمانية وافدين وإحالتهم إلى النيابة العامة إثر مشاجرة جماعية.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على ( ثمانية رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والسادس ) من جنسيات عربية، إثر مشاجرة جماعية في مدينة الباحة، نتيجة خلافات سابقة بينهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.