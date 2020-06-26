إزالة جسور المشاه بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء

المواطن - المدينة المنورة

أزالت أمانة منطقة المدنية المنورة جسور المشاة بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء.

تحسين المشهد الحضري:

وقالت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الجمعة: إن هذا جاء بهدف تحسين المشهد الحضري بمنطقة سيد الشهداء، وبالتنسيق مع مرور المدينة والدفاع المدني.

ونشرت الأمانة صورًا من عملية إزالة جسور المشاة بطريق الملك فهد المؤدي إلى ميدان سيد الشهداء.

ويمكن الاطلاع على تغريدة الأمانة عبر الرابط التالي هنا.

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