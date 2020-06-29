إسبانيول ضد ريال مدريد .. هدف كاسيميرو يمنح المرينغي الصدارة

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة إسبانيول ضد ريال مدريد، التي أُقيمت على ملعب “باور 8″، ضمن منافسات الجولة الـ32، بفوز المرينغي بهدف دون رد، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

إسبانيول ضد ريال مدريد:

وبدأت مباراة إسبانيول ضد ريال مدريد بشكل سريع، وأطلق كاسيميرو تسديدة قوية، إلا أن الحارس دييغو لوبيز أنقذها بصعوبة في الدقيقة السابعة، وكاد سيرجيو راموس أن يهز الشباك في الدقيقة التاسعة، ولكن مرت تسديدته أعلى المرمى.

وتألق حارس المرينغي تيبو كورتوا وأبعد رأسية إسبينوزا في الدقيقة 19، قبل أن يهدر وو لي فرصة تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض عند الدقيقة 24، وأطلق كريم بنزيمة تسديدة صاروخية أبعدها لوبيز في الدقيقة 35.

وواصل لوبيز تألقه وتصدى لتسديدة كاسيميرو لترتد إلى إيدين هازارد في الدقيقة 44، ولكن الحارس حولها إلى ركنية، ونجح كاسيميز في هز الشباك بعد دقيقة واحدة عقب تلقيه تمريرة من بنزيمة، لينتهي الشوط الأول بتقدم المرينغي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أطلق وو لي تسديدة أنقذها كورتوا، وكاد بنزيمة أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه عرضية مميزة من إيسكو، إلا أن لوبيز تصدى لكرته ببراعة شديدة في الدقيقة 50.

وسيطر المرينغي على اللعب، وسط محاولات من أصحاب الأرض، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة إسبانيول ضد ريال مدريد بفوز كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان بهدف دون رد، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ترتيب الدوري الإسباني:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، وبفارق نقطة عن برشلونة الوصيف بعد تعثره بالتعادل أمام سيلتا فيغو، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول تذيل جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 24 نقطة.