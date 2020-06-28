إغلاق صالون حلاقة ومغسلة ملابس احترازيًا ببارق

المواطن _ أحمد الشهري _ بارق

أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة صالون حلاقة ومغسلة ملابس احترازيًا لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تكثيف الجولات

وكثفت البلدية من جولاتها الرقابة لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد على عدد من المراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد بن مرزن أن الجولات أسفرت عن إغلاق صالون حلاقة ومغسلة ملابس بشكل احترازي مؤكدًا على أهمية متابعة التزام المحلات التجارية بالإجراءات الوقائية في الفترة الصباحية والمسائية.

مباشرة البلاغات في الحال

وأشار إلى أن مراقبي البلدية سيواصلون جولاتهم المسائية في المحافظة والمراكز التابعة لها خلال الأيام القادمة موضحًا أنه في حال ملاحظة أي تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية يتم الإبلاغ عبر ٩٤٠ أو عبر وسائل التواصل للبلدية وسيتم مباشرة البلاغ في الحال.