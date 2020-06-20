إقالة حمد الصنيع من منصبه بـ الاتحاد .. وبخيت بديلًا له

المواطن - محمد سمعه

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، منذ قليل، إقالة حمد الصنيع الرئيس التنفيذي للنادي من منصبه.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أن مجلس إدارة النادي قرر تعيين إبراهيم بخيت بديلًا لحمد الصنيع في منصب الرئيس التنفيذي.

في سياق آخر، وجّه الناقد الرياضي عدنان جستنيه رسالة نارية بشأن ملف تعيين مدير الكرة في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، خلال الفترة المقبلة.

وكتب جستنيه عبر حسابه في “تويتر”: “لمصلحة مين هذه البلبلة والشوشرة؟ الإدارة الاتحادية تدرس ملف إدارة الكرة لاختيار من تراه مناسبًا ليتولى منصب مدير الكرة، الملاحظ أن بعض المواقع والمغردين وضعوا أسماء عديدة دون الإشارة لمصادرهم، في ظل هذه (الفوضى) من الشائعات، الإدارة رايحة ترضي مين؟! وكيف تعمل في مثل هذا الجو غير الصحي؟!”.

وفي وقت سابق، تردد اسم عدنان فلاتة، نجم نادي الاتحاد السابق، وذلك من أجل تولي منصب مدير الكرة بالنادي حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك خلال المباريات الثمانية المتبقية في الموسم.

وكانت إدارة الاتحاد استقرت على تعيين فلاتة مديرًا للكرة بالفريق الكروي الأول وفقًا لـ“البلاد”.

ولكن رفض فلاتة فكرة تولي المنصب لمدة ثماني مباريات وبصورة مؤقتة، مفضلًا توقيع عقد طويل الأمد وفقًا لتقارير صحافية.

وتأتي رغبة فلاتة في الاستمرار أطول فترة ممكنة مع الفريق الكروي الأول بالاتحاد حرصًا على استقرار الفريق الذي عانى كثيرًا من تغيير الأجهزة الفنية، إضافة إلى رحيل العديد من اللاعبين بعد فسخ عقودهم نتيجة تأخر المستحقات المالية.

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