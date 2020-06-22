إيداع معاشات الضمان الاجتماعي وإلغاء بدل غلاء المعيشة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

معاشات الضمان الاجتماعي

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

كما أن الوزارة لم تودع بدل غلاء المعيشة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، بعد صدور قرار من وزارة المالية بإيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر (يونيو) لعام (2020م) الذي يوافق بالهجري شهر ذي القعدة، بعد صدور العديد من الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

مشروع نظام الضمان الاجتماعي

الجدير بالذكر أن مجلس الشورى وافق في وقت سابق على مشروع نظام الضمان الاجتماعي.

ويهدف مشروع نظام الضمان الاجتماعي إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، بالإضافة إلى ضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى وإيجاد رابط وثيق بينهم.

أهداف مشروع الضمان الاجتماعي

كما يهدف مشروع الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.

ويتماشى المشروع مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على تحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في التنمية.

طريقة حجز موعد الضمان الاجتماعي

يضمن الحد الأدنى من الدخل.. الشورى يوافق على مشروع الضمان الاجتماعي

الملك سلمان يوجه بصرف 850ر1 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر