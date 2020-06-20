ابن حصيمة إلى المرتبة الخامسة بمحافظة أحد رفيدة

المواطن- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

صدر قرار الإدارة العامة للموارد البشرية بترقية مدير قسم الاتصالات الإدارية بمحافظة أحد رفيدة فهد بن سعيد آل حصيمة الشواطي بالمرتبة الخامسة.

وجاءت هذه الترقية نتيجة استحقاقه لها ولتميزه في أداء عمله، حيث تلقى التهاني والتبريكات من أقاربه وزملائه بمناسبة الترقية، داعين الله أن تكون هذه الترقية حافزاً له لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

وبهذه المناسبة “المواطن” تبارك لفهد بن حصيمة وتتمنى له التوفيق في حياته المستقبلية.

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