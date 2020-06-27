احرص على 4 فيتامينات ضرورية لجسدك في الصيف

المواطن- محمد داوود- جدة

مع ارتفاع أجواء الصيف نصحت استشارية التغذية نجود فواز، أفراد المجتمع بتناول الأكل الصحي والأطعمة التي تضم فيتامينات مهمة للجسم.

وقالت في تصريحات إلى “المواطن“: إن هناك 4 فيتامينات ضرورية يجب أن يحرص الفرد على الحصول عليها عبر طعامه، وهي:

⁃ فيتامين A:

وهو نوع من أنواع الفيتامين غير الذائب في الماء، ويلعب دورًا هامًّا في الكثير من عمليات الجسم، وأفضل طريقة للحصول على الاحتياجات اليومية من الفيتامينات الأساسية هو أن تناول تشكيلة واسعة من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، البقوليات (الفاصوليا المجففة)، والعدس، والحبوب الكاملة، البيض، الحليب، الكبدة، السبانخ وغيرها من الخضروات الورقية الخضراء، وهذا الفيتامين مهم للجسم بشكل عام.

⁃ فيتامين C:

ويتواجد في الكثير من الفواكه والخضار التي نستهلكها في الصيف مثل البرتقال والتوت، بالإضافة إلى تواجده في البندورة، وهذا الفيتامين يحمي من الأمراض ونزلات البرد.

⁃ فيتامين E:

ويمكن الحصول عليه بشكل رئيسي من المكسرات، اللحوم والأسماك، ويحمي هذا الفيتامين من التهابات الجلد، وقد أظهرت الدراسات أنّه يمنع الضرر الالتهابي الذي يظهر بعد التعرض للشمس أي يقلل من تورم الجلد وسماكته، كما يحميه من طفرة الخلايا عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية والتلوث.

⁃ فيتامين د:

وهو يعد أحد أنواع الفيتامينات الذائبة في الدهون، كما أنه يعمل في الجسم بصورة هرمونية، أي أنه يصنع في إحدى مناطق الجسم ويستخدم في منطقة أخرى، ويتواجد في معظم الأطعمة مثل التونة، سمك السالمون الأحمر، سمك الساردين والرنجة، زيت كبد الحوت، الكبد البقري، صفار البيض، الحليب ومشتقاته.

وأكدت فواز على أهمية الفيتامينات للجسم؛ إذ إنها تلعب دورًا أساسيًّا في معظم العمليات الخلوية، ومنها تنظيم عملية التمثيل الغذائي وتحويل الدهون إلى طاقة وتشكيل العظام والأسنان.

وفي وقت سابق، نصح استشاري النساء والولادة الدكتور وائل عواد، النساء الحوامل في الشهور الأولى بعدم تجاهل تناول فيتامينات ضرورية تفاديًا لأي مشاكل صحية تترتب على عدم تناولها.

وأوضح أن هذه الفيتامينات هي الحديد وحمض الفوليك والكالسيوم؛ إذ إن احتياج السيدة للحديد تزداد أثناء الحمل؛ لعدة أسباب، منها تضاعف كمية الدم في جسمها، وزيادته لما يصل إلى 50% أكثر من النسبة المعتادة، ولضمان النمو الطبيعي لكل من الجنين، والمشيمة في الثلثين الثاني والثالث من فترة الحمل، وبالإضافة إلى ذلك فعادة ما يكون مخزون الحديد لدى النساء في أولى فترات الحمل منخفضًا؛ لذا لابد من تعويضه.

وتابع: كما أنها تحتاج للحديد لتجنب التعرض لأي مشاكل أثناء الولادة، أو بعدها، أما حمض الفوليك فهو أحد أنواع فيتامين ب، وتكمن أهميته في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وفي المساعدة على نمو الحبل الشوكي والمخ للجنين نتيجة دوره في إنتاج بعض المكونات الكيميائية الأساسية في الجهاز العصبي، أما الكالسيوم فيعد عنصرًا غذائيًّا رئيسيًّا في النظام الغذائي؛ حيث يستخدمه الجسم لبناء العظام والأسنان الصحية، والحفاظ عليها قوية مع التقدم في العمر.

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