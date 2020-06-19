ارتفاع سعر الدولار اليوم بسبب مخاوف الموجة الثانية من كورونا

المواطن - متابعة

شهد سعر الدولار ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية مدفوعًا بحالة من الخوف والهلع من موجة ثانية من فيروس كورونا، وسط قلق المستثمرين حيال تأثير جائحة فيروس كورونا على النمو الاقتصادي.

وزاد الطلب الأمريكي على العملة خلال الساعات الأخيرة كملاذ آمن في ظل المخاوف من زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، وطلبات أعلى من المتوقع لإعانة البطالة الأمريكية حيث ارتفع مؤشر يقيس قوة الدولار مقابل سلة عملات 0.38 بالمئة إلى 97.437.

وصعد الين اليابان 0.35 بالمئة أمام اليورو، لكنه استقر دون تغير يذكر مقابل الدولار، بعد أن سجل في وقت سابق من يوم الخميس أعلى مستوياته منذ 12 يونيو.

وتراجع اليورو 0.36 بالمئة إلى 1.120 دولار، وفقدت العملة الموحدة نحو واحد بالمئة خلال أقل من أسبوع، مع تشكك المستثمرين في قدرة الاتحاد الأوروبي على إقرار خطة تحفيز طموحة اقترحتها المفوضية الأوروبية، نظرًا لرفض بعض الدول تقديم المساعدة في صورة منح.

وبلغ عدد مصابي كورونا حول العالم 8,583,838 توفي منهم 456,428.

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