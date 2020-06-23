اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه الرياض

المواطن - الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) باتجاه مدينة (الرياض) في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأوضح العقيد المالكي استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة، مبيناً أن هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق (8) طائرات بدون طيار (مفخخة) و(3) صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.

وقبل استهداف الرياض بساعات صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت مساء يوم الاثنين الموافق (22 يونيو 2020 م) بإطلاق (8) طائرات بدون طيار (مفخخة) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وقد تمكنت قوات التحالف المشتركة – ولله الحمد – من اعتراضها وتدميرها، كما أطلقت الميليشيا الحوثية الإرهابية في صباح اليوم الثلاثاء الموافق (23 يونيو 2020 م) (3) صواريخ باليستية من محافظة (صعده) باتجاه المملكة، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف – ولله الحمد – من اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه مدينة (نجران) وصاروخ باليستي باتجاه مدينة (جيزان ).

وأوضح العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفاً للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبيَّن العقيد المالكي أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار (المفخخة) يؤكد نهج الميليشيا الحوثية المتطرف واللا أخلاقي تجاه المدنيين الأبرياء، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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