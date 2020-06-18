الإعلامي حمود الفايز: والدي واثنان من أسرتي أصيبوا بكورونا.. نسألكم الدعاء

المواطن - الرياض

قال الإعلامي حمود الفايز، مقدم الأخبار في mbc إن والده واثنين من أفراد أسرته في الرياض أصيبوا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضاف الفايز، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “دعاؤكم لوالدي .. الذي يرقد حاليًا في المستشفى العسكري لليوم الثاني.. قبل قليل .. أكدوا لنا إصابته بالفيروس “نتيجة إيجابية” .. واثنين من أفراد أسرتي بالرياض.

وختم الإعلامي الفايز تغريدته داعيًا الله بأن يمنّ عليهم بالشفاء بقوله: “بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين”.

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