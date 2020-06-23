الاتحاد السعودي: مدير التعليم بـ”يويفا” يُحاضر المدربين 1 يوليو

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عقد محاضرة للمدربين الوطنيين في الأول من شهر يوليو المقبل، ضمن برنامج التعليم المستمر.

الاتحاد السعودي:

وكشف حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن اللجنة الفنية ستستضيف مدير التعليم بالاتحاد الأوروبي “يويفا”، فرانك لودولف، ومدير التعليم في الاتحاد الأيرلندي، والمدرب لأكثر من 19 عامًا، نيال أوريقن، لتقديم محاضرة للمدربين الوطنيين.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن عنوان المحاضرة التي سيُقدمها لودولف سيكون تعليم المدربين في الاتحاد الأوروبي، فيما سيكون عنوان محاضرة أوريقن “إدارة البيئة التي تركز على المتعلم”، وستنطلق المحاضرات في التاسعة مساء الأول من يوليو عبر الإنترنت.

ونشر اتحاد الكرة نموذجًا لحضور الفعالية، مشيرًا إلى أنه مخصص للمدربين المهتمين بحضور برامج وأنشطة التعليم المستمر للجنة الفنية، والذي يتضمن ورش عمل ومحاضرات واجتماعات مع متخصصين، وسوف يحصل المدربون الذين يحضرون هذه المناسبات على شهادة وساعات معتمدة.

وشدد على أن الهدف من البرنامج هو زيادة المعارف والعلوم والخبرات للمدربين السعوديين، والاستفادة من الخبرات الأجنبية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مد جسور العلاقات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

اللجنة الفنية:

واستعانت اللجنة الفنية خلال العامين الماضيين بالعديد من مدربي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمدربين الأجانب لتقديم محاضرات للمدربين السعوديين، بهدف تطوير قدراتهم.

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