الاتصالات السعودية: تطبيق زيادة القيمة المضافة 1 يوليو

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن تطبيق زيادة القيمة المضافة على كافة منتجاتها اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل.

زيادة القيمة المضافة على الفواتير

وقالت الشركة في رسالة وجهتها للعملاء : تماشيًا مع توجيهات الهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع المشغلين بالمملكة، سيتم رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% على جميع منتجاتنا وخدماتنا، ابتداءً من 1 يوليو 2020، علمًا بأنه سيتم تطبيق الضريبة الجديدة على الفواتير القادمة.

وقالت الشركة إنه للمزيد من المعلومات حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة يرجى زيارة الرابط التالي (هنا).

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