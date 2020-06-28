الاتصالات تمنح أيتام بناء 321 جهازًا لوحيًا

المواطن - الرياض

سلمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 321 جهازًا لوحيًا لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وقامت الجمعية بتوزيعها على الأيتام من مستفيديها وذلك ضمن مبادرة العطاء الرقمي التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا.

الاتصالات تدعم أبناء بناء

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي أن مبادرة وزارة الاتصالات تهدف إلى توزيع أجهزة لوحية للطلاب المحتاجين وقدم شكره للوزارة على هذه المبادرة التي ستحقق العديد من الفوائد الإيجابية للأيتام وستكون خير معين لهم على مواصلة تحصيلهم العلمي وتطوير قدراتهم حيث سيطرح بالمبادرة العديد من البرامج التدريبية عن بعد في ظل جائحة كورونا.

كلنا عطاء

يشار إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أطلقت مؤخرا مبادرة “كلنا عطاء” من خلال مبادرة العطاء الرقمي وبشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف والعديد من الجهات الحكومية والجمعيات التقنية المتخصصة والشركاء من القطاع الخاص، استشعارًا بأهمية التقنية وحق الجميع الوصول لها، ودعما للطلاب من ذوي الأسر محدودة الدخل بتوفير الأجهزة اللازمة لإكمال.

وتعد المبادرة جزء من جهود الوزارة لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد بتوفير الأجهزة التقنية.

أهداف مبادرة كلنا عطاء

وتهدف المبادرة إلى شمولية التعليم وتذليل عقبات التعليم عن بعد، وتمكين الأسر محدودة الدخل من التعليم عن بعد، وتوفير الخدمات الإلكترونية للفئة المستهدفة.

يذكر أن جمعية بناء قد نفذت العديد من المبادرات لمستفيديها منذ ظهور جائحة كورونا أبرزها السلة الوقائية وأبشروا بالعوض وإطلاق منتجات توعوية ومساعدات في شهر رمضان المبارك وكسوة العيد.