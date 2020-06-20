تفاصيل البروتوكولات البلدية الخاصة بـ محلات الحلاقة الرجالية بعد عودة الحياة لطبيعتها

المواطن - الرياض

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أبرز بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية، بعد عودة الحياة لطبيعتها.

وتضمنت هذه البروتوكولات إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين وأخرى تتعلق ببيئة محلات الحلاقة.

إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين:

وتمثل هذه الإرشادات والاشتراطات فيما يلي:

استقبال الزبائن بحجز مسبق إن أمكن

الانتظار خارج الصالون أو يطبق التباعد الاجتماعي

غسل العمال أيديهم بالصابون والماء الدافئ بشكل متكرر

منع عروض التخفيضات والعروض الترويجية التي قد تؤدي إلى الزحام

أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة وتتمثل فيما يلي:

الكمامة

القفازات

درع الوجه / النظارة

رداء القص

الرداء القماشي أو السترة

الرداء البلاستيكي (السترة)

شريط الرقبة

اشتراطات تتعلق ببيئة محلات الحلاقة:

تنظيف وتطهير الأسطح البيئية كل ساعتين

تنظيف وتطهير محلات الحلاقة جيدًا قبل إعادة فتحها

التأكد من توافر صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية

غسل الأدوات بالماء الساخن والصابون والمطهر يوميًّا وبشكل متكرر

منع المرافقين للزبائن داخل محلات الحلاقة

ماذا يجب على العاملين تجاه الزبائن:

استخدام أدوات حلاقة جديدة لكل عميل

تقديم الخدمة للعميل من قبل عامل واحد

إلغاء جميع خدمات المساج في ظل الظروف الراهنة

حث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الخاصة بهم

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أعلنت، في وقت سابق، ‏عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية ‏ابتداءً من يوم غدٍ الأحد ٢١ يونيو.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد صرح بأنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 3 شوال 1441هـ الموافق 26 مايو 2020م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقة الكريمة على الآتي:

أولًا: رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة ما يلي:

– التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة.

– الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.

– ألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصى.

– تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

ثانيًا: استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

ثالثًا: استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

رابعًا: التأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية:

وقد شدد المصدر المسؤول على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

كما حث المصدر الجميع على ضرورة تحميل تطبيقي “توكلنا” و”تباعد”، لأهميتهما البالغة في مواجهة هذا الوباء وللحصول على الإرشادات الصحية والتوجيهات والمستجدات، بخصوص فيروس كورونا.

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