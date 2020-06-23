التحالف: تدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه نجران وجازان

المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت مساء يوم الاثنين الموافق ( 22 يونيو 2020 م ) بإطلاق ( 8 ) طائرات بدون طيار ( مفخخة ) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وقد تمكنت قوات التحالف المشتركة – ولله الحمد – من اعتراضها وتدميرها، كما أطلقت المليشيا الحوثية الإرهابية في صباح اليوم الثلاثاء الموافق ( 23 يونيو 2020 م ) ( 3 ) صواريخ بالستية من محافظة ( صعده ) باتجاه المملكة، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف – ولله الحمد – من اعتراض صاروخين بالستيين باتجاه مدينة ( نجران ) وصاروخ بالستي باتجاه مدينة ( جيزان ).

وأوضح العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفاً للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبين العقيد المالكي أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار ( المفخخة ) يؤكد نهج المليشيا الحوثية المتطرف واللا أخلاقي تجاه المدنيين الأبرياء، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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