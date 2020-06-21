السعودية تشتري حصة في مجموعة BT البريطانية

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أفادت صحيفة التلغراف نقلاً عن ثلاثة مصادر قريبة من مجموعة BT البريطانية، أن صندوق الاستثمارات العامة اشترى حصة فيها بغية الاستثمار.

وقال تقرير الصحيفة إن الحصة التي يعتقد أن السعودية اشترتها من مجموعة بريتيش تيليكوم هي أقل من 5% التي يكون ملزمًا عندها إخطار البورصة.

وتابعت: من المفهوم أن بي تي‏ BT وهي شركة قابضة بريطانية متعددة الجنسيات تقدم خدمات الاتصالات، كانوا يتتبعون مستثمرًا جديدًا في السوق منذ بضعة أسابيع.

وأضافت: لا يمكن التأكد من الجهة التي تقف وراء عمليات الشراء، ولكن جميع العلامات تشير إلى السعودية، حيث أجرى الجانبان في وقت سابق محادثات حول احتمالية شراء أسهم جديدة، وقالت مجموعة BT إنها سترحب بمستثمر جديد طويل الأجل مثل صندوق الاستثمارات السعودي.

وقالت المصادر إن كبار المديرين التنفيذيين في مجموعة بريتيش تيليكوم مقتنعين بمستثمر له وضعه ومكانته عالميًا مثل صندوق الاستثمارات العامة.

وأشارت التليغراف إلى أن كلتا الشركتين رفضتا التعليق.

وتابعت: يعتقد أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم الاستثمار في BT لأنه يراهن في جميع أنحاء العالم على الشركات القوية في محاولة لتقليل اعتماد السعودية على عائدات النفط.

ومنذ تفشي وباء فيروس كورونا عالميًا كشف صندوق الاستثمارات العامة عن بعض الصفقات التي شملت بريتش بتروليوم BP و رويال داتش شل Shell و شركة بوينغ Boeing ولايف نيشن Live Nation و ديزني Disney وفيسبوك Facebook، وآخر تلك الصفقات المعلن عنها كانت الاستحواذ على حصة 2.33% في شركة جيو بلاتفورمز Jio Platforms الهندية بقيمة 1.5 مليار دولار.

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