الجبير يطالب بتمديد حظر تسليح إيران لمنعها من تهديد دول الجوار

المواطن - شرف الروقي - الرياض

طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير بتمديد حظر تسليح إيران لمنع طهران من تطوير منظومتها النووية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار.

الأسلحة الإيرانية بيد الحوثيين

وقال الجبير خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران براين هوك إنه منذ بداية الحرب في اليمن قامت الميليشيا الحوثية بـ1659 هجومًا على المدنيين في المملكة، كما أطلقت الميليشيا الحوثية 318 صاروخًا بالستيًا إيراني الصنع والمنشأ على مدن وقرى المملكة.

وأوضح الجبير أنه منذ بداية الحرب في اليمن أطلقت مليشيا الحوثي 371 طائرة مسيرة على المملكة، و 64 سفينة مسيرة مفخخة لعرقلة حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد أن إيران هي الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، كما تتعامل إيران مع عصابات تروج للمخدرات وعصابات إجرامية في جميع أنحاء العالم لذلك تم تصنيف إيران دولة داعمة للإرهاب.

تمديد حظر تسليح إيران

وطالب الجبير المجتمع الدولي بالعمل على تمديد حظر تسليح إيران ومنع طهران من تصدير الأسلحة ودعم الإرهاب، مشددًا على ضرورة أن يقف العالم بحزم ضد سياسات إيران الإرهابية.

وكشف الجبير أن المملكة صادرت يوم أمس شحنة أسلحة حاولت إيران تقديمها للميليشيا الحوثية، مضيفًا أن العمل جاري على تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف اليمني.

واطلع الجبير وبراين هوك على عينة من الأسلحة والصواريخ التي أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة، كما استمعا لشرح من المتحدث الرسمي باسم دول التحالف العربي العقيد تركي المالكي حول تفاصيل تلك الهجمات.