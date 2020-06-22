الجيش الليبي: من حق مصر التدخل لمساندتنا وحماية أمنها

المواطن - متابعة

أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن مصر لديها شرعية كاملة لمساندة ليبيا، مشيراً إلى أن هذه المعركة ليست وطنية ولا تخص ليبيا فقط، وخطيرة جداً تتعدى حدود الوطنية والمنطقة الإقليمية.

وقال متحدث الجيش الليبي إن مصر عظيمة بتاريخها، مشيداً بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بتفقد المنطقة الغربية العسكرية.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن العناصر التكفيرية والمتطرفة يهددون ليبيا، وهذه معركة قومية تخص الأمن القومي العربي وتهدد كل المنطقة العربية وأن القوات المسلحة الليبية العربية تحارب نيابة عن العالم.

وذكر أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس تاريخية ولها مدلول كبير من حيث الزمان والمكان، بداية من إلقاء الكلمة في مطروح، والتي شهدت حضور وفد من القبائل الليبية التي دعمت الموقف المصري الداعم للدولة الليبية.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، قال أمس، إن الجيش الوطني الليبي فرض حظراً جوياً بطول 200 كيلومتر.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي: «سنقصف أي طائرة تخترق هذا الحظر الجوي، وبقية الأراضي الليبية تحت استطلاع القوات الجوية، وأي هدف يهدد أمننا سنتعامل معه بحسم». وتابع «قواتنا تدافع عن كرامة وحرية واستقلال ليبيا ضد الاحتلال التركي».

وكانت القاهرة أعلنت بشكل واضح حقها في التدخل بليبيا لحماية أمنها القومي، وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا أصبح مشروعاً وتتوافر له الشرعية الدولية، وأن الهدف الأول هو حقن دماء الشعب الليبي ووقف إطلاق النار.

كما أكد السيسي أثناء تفقده المنطقة العسكرية الغربية على أن الجاهزية للقتال والاستعداد ضروري في ظل عدم الاستقرار في المنطقة، بسبب دعم الميليشيات والإرهاب في ليبيا، داعياً إلى حل الميليشيات ووقف القوى الداعمة للإرهاب ومع إعلان مصر حقها المشروع.

وشهد الشارع الليبي ترحيباً لدعم مصر ضد العدوان التركي، وانتشرت دعوات لمظاهرات شعبية مؤيدة للموقف المصري للتنديد بالغزو التركي للبلاد، وأعلن الجيش الليبي والقبائل الدعم الكامل لمصر.

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