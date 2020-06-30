الحزم ينتظر وصول لويز والـ5 المحترفين لبدء الاستعداد

المواطن - مروة نبيل

ينتظر الحزم وصول الجهاز الفني بقيادة البرازيلي أندري لويز ومساعديه، بجانب الـ5 لاعبين المحترفين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لبدء الاستعداد لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحزم

وقال مدير الكرة في نادي الحزم زهير الروضان: “ننتظر وصول الجهاز الفني بقيادة البرازيلي أندري لويز، ومواطنيه الثلاثة جوناثان كافو، لويز فليبي، وفاجنر أليماو، الفرنسي كريم يودا، والسويدي كارلوس ستراندبيرج، ليكتمل الفريق، وليس للبدء ببرنامج الإعداد”.

وتابع زهير الروضان خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”، قائلًا: “أما ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، حارس المرمى الجزائري مليك عسلة، والمغربي إدريس فتوحي، فلم يغادرا الرس”.

وشدد الروضان على أن ناديه لم يضع خطة بديلة لو تأخر المدرب والأجانب الخمسة، خاصة أن البرنامج من إعداد لويز، مضيفًا: “العمل قائم حسب البرنامج. استأنفنا التدريبات ونحن على تواصل معه، والبرنامج يطبق بعد التنسيق مع المدرب وتنفيذ تعليماته”.

الحزم في دوري محمد بن سلمان

وتطمح إدارة النادي في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، حيث أعدت أكثر من خطة لذلك، أملًا في التقدم بجدول ترتيب الدوري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم من تحقيق الفوز في 6 مباريات والتعادل في مثلها، والخسارة في 10 مواجهات، ونجح في تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه 40 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباته بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.