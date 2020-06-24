الحماية الاجتماعية بـ الرياض تنتقل لمبناها الجديد بحي النموذجية‎

المواطن - الرياض

بدأت وحدة الحماية الاجتماعية، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، باستقبال المراجعين في مقرها الجديد بحي النموذجية بعد تجهيزه بالكامل، حيث يتكون من مبنيين مستقلين للذكور والإناث، يتسعان لأكثر من 70 مستفيدًا يوميًّا.

وأوضح مدير عام فرع الموارد والتنمية بـ الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن كل مبنى يتكون من ثلاثة أدوار مقسمة إلى عدة أقسام، ويعمل بداخلها ما يقارب من 86 موظفًا وموظفة.

ويتولى الكادر الإداري بوحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مهمة استلام البلاغات بشكل مباشر من مركز البلاغات أو بشكل غير مباشر من الجهات ذات العلاقة، ثم يتم تحويلها إلى الكادر الاجتماعي والنفسي للتنسيق مع الحالات، وتحديد مواعيد حضورهم لاستقبالهم ومعالجة بلاغاتهم، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها، وأوضح الحربي بأن الوزارة تعمل جاهدة بكل ما من شأنه توفير سبل الراحة لمستفيديها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ومنها إنشاء المباني النموذجية وتجهيزها بما يتناسب مع ظروف واحتياجات المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي تتجه إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

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