الدوري السعودي .. سبب عدم إعلان مواعيد الـ8 جولات المتبقية

المواطن - مروة نبيل

أثارت رابطة الدوري السعودي للمحترفين حالة من الجدل، لعدم إعلان مواعيد الـ8 جولات المتبقية من البطولة حتى الآن، رغم تحديد الرابع من أغسطس المقبل كموعد لاستئناف المسابقة المحلية رسميًا.

الدوري السعودي

ولم تعلن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن مواعيد المباريات المتبقية من دوري المحترفين، وبقية جولات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بسبب ملاعب المباريات.

وأكد مصدر لـ”الرياضية”، أن سبب تأخير تحديد مواعيد المباريات المتبقية في الدوري السعودي للمحترفين يعود إلى عدم اكتمال جاهزية الملاعب التي من المقرر أن تستضيف المباريات، ويخضع بعضها لأعمال الصيانة الدورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الرياضة.

وأضاف: “التأكد من جاهزية الملاعب قبل تحديد المباريات أمر ضروري لسلامة الجميع، خاصة بعد توقف النشاط الرياضي أكثر من ثلاثة أشهر بقرار من وزارة الرياضة، للاحتراز من فيروس كورونا المستجد”.

وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن مواعيد الـ8 جولات المتبقية من الدوري السعودي للمحترفين والجولات العشر المتبقية من دوري الدرجة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد التأكد من جاهزية كافة الملاعب.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن عن استئناف منافسات دوري المحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بداية من الرابع من أغسطس المقبل، وذلك بعد توقف النشاط منذ مارس الماضي بسبب أزمة كورونا.

كما اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم العديد من القرارات الأخرى لعودة النشاط الرياضي، ومنها إجراء 5 تبديلات بدلًا من 3 خلال المباراة الواحدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ترتيب الدوري

وقبل 8 جولات على نهاية المسابقة، يتصارع على المقدمة الهلال حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، ثم الوحدة بـ39 نقطة، يليه الأهلي برصيد 37 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل الثلاثة مراكز الأخيرة في جدول ترتيب البطولة، كل من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة عن ضمك، فيما يتذيل العدالة الترتيب برصيد 17 نقطة.

دوري الدرجة الأولى

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين بصدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الباطن، ثم البكيرية بـ50 نقطة، بالتساوي مع أُحد.

ويقع في الأربعة مراكز الأخيرة في جدول ترتيب البطولة، كل من الفريق الأول لكرة القدم بنادي المجزل برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع النجوم وحطين، فيما يتذيل التقدم الترتيب برصيد 22 نقطة.

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