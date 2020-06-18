الرقابة ومكافحة الفساد تحقق مع مدير مرور حصل على سيارة كرشوة

المواطن - الرياض

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال شهر شوال الجاري، التحقيق في العشرات من قضايا الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال واستغلال المناصب لكسب الأموال بدون وجه حق.

وبلغ عدد القضايا التي باشرتها الهيئة خلال شوال (127) قضية، وكان من أبرز هذه القضايا حصول مدير مرور على رشوة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن القضية الخامسة من هذه القضايا الـ 127 ، حصول مدير مرور إحدى المحافظات برتبة مقدم على مركبة كرشوة من مالك عقار مؤجر للمرور بذات المحافظة مقابل تجديد عقد الإيجار، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.

وعبّرت الهيئة عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – على ما تلقاه من دعم لامحدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بمظاهره وصوره وأشكاله كافة.

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