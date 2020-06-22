الزعاق: المملكة تشهد أطول نهار وأقصر ليل خلال هذا الأسبوع

المواطن - الرياض

توقع د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تشهد المملكة خلال هذا الأسبوع أطول نهار وأقصر ليل في السنة.

وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ” تويتر” من الأسبوع المقبل يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار ويستمر هذا الأخذ لمدة ثلاثة أشهر.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وأجزاء من المنطقة الوسطى، كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين الليث إلى جازان وسماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

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