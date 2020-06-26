الشؤون الإسلامية تعلن الإجراءات الاحترازية بـ المساجد في صلاة الجمعة

المواطن - الرياض

حددت وزارة الشؤون الإسلامية الإجراءات الاحترازية المتخذة في المساجد فيما يتعلق بـ صلاة الجمعة ابتداءً من 5 ذي القعدة 1441هـ.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه سيتم إقامة صلاة الجمعة مؤقتًا في المساجد المهيأة القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، وفتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 30 دقيقة.

وتشمل الإجراءات الاحترازية أيضًا “أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بساعة، ولا يتجاوز وقت الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية قررت في وقت سابق، عودة الدروس والمحاضرات في المساجد اعتبارًا من اليوم بمناطق المملكة، على أن تكون الكلمة بعد الصلاة مباشرة، وبحد أقصى لا تتعدى 10 دقائق.

تفاصيل عودة الدروس بالمساجد

وقالت الوزارة عبر تويتر إنها قرَّرت السماح بالكلمات والدروس في المساجد والجوامع بمناطق المملكة بدءًا من اليوم 3 / 11 / 1441هـ، على أن تكون الكلمة بعد الصلاة مباشرة، وبحد أقصى لا تتجاوز عشر دقائق، وفيما يتعلَّق بالدروس فيكون الدرس متوافقًا مع بروتوكول مدة فتح المساجد؛ وذلك بما لا يتجاوز نصف ساعة.

تقنيات التعليم عن بُعد

وبيّنت الوزارة أنَّ العمل في حلقات تحفيظ القرآن الكريم ودور التحفيظ النسائية مستمر عبر تقنيات التَّعليم عن بُعد من خلال الوسائل التَّقنية القائمة منذ بداية هذه الأزمة حتى إشعار آخر.

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