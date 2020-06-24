الشباب يضم جمال باجندوح 3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

وقع جمال باجندوح على عقود انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رسميًا بداية من الموسم الرياضي المقبل.

جمال باجندوح يوقع لـ#الشباب قادماً من فريق فارازدين الكورواتي #باجندوح_شبابي pic.twitter.com/eGuwEp4nLN — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) June 24, 2020

جمال باجندوح

وأشار حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدارة الشباب وقعت عقدًا احترافيًا مع جمال باجندوح لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فارازدين الكرواتي.

ومن جانبها، تمنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان التوفيق للاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد، جمال باجندوح صاحب الـ27 عامًا، في مسيرته الرياضية المقبلة بقميص الليوث.

ويملك جمال باجندوح مسيرة مميزة، حيث لعب في صفوف بورنموث الإنجليزي من 2012 حتى 2013، قبل أن يُمثل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حتى عام 2019، ومنه إلى فارازدين الكرواتي حتى 2020، كما شارك مع المنتخب السعودي الأول منذ عام 2005.

تعاقدات شبابية

وتُعد صفقة جمال باجندوح هي الرابعة التي يعلن عنها نادي الشباب خلال الفترة الحالية، حيث نجح في التعاقد مع نجم المنتخب السعودي لدرجة الشباب وفريق الأخدود عبدالله عوض الربيعي، وزميله بالأخضر مؤيد الشويفعي لاعب فريق الجيل.

كما نجحت إدارة الليوث في الحصول على توقيع نجم إشبيلية الإسباني، الأرجنتيني إيفر بانيغا في شهر يناير الماضي، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم الرياضي المقبل في صفقة انتقال حر.

وتطمح إدارة الليوث في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، ما دفعها لتدعيم صفوفه مبكرًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالليوث المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر مثلها، وتعادل في 4 مواجهات، وتمكن من تسجيل 28 هدفًا، واهتزت شباكه 30 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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