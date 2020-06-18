الصحة: 5 سلوكيات تحميك من كورونا خارج المنزل

المواطن - الرياض

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الدخول في مرحلة “عودة الحياة إلى طبيعتها” يعني ضرورة الالتزام بالإجراءات وتطبيقها لتقليل فرص انتشار الفيروس.

وأضاف بأن المرحلة القادمة تستوجب التقيد التام بالبروتوكولات الصحية خارج المنزل؛ لضمان الوقاية من الإصابة بالفيروس بإذن الله.

وأكد العبدالعالي أن أهم عنصر من عناصر الوقاية خارج المنزل هو التباعد الاجتماعي، فعلى الجميع الالتزام به وبركائزه الخمس، وهي: تجنب التجمعات، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة، وتجنب المصافحة، وغسل اليدين أو تعقيمهما.

وشدد متحدث الصحة على أن الالتزام بهذه العناصر الخمسة يعني تفعيل التباعد الاجتماعي وفق الطريقة الصحيحة، التي تضمن أن يكون الجميع بأمان عند العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم عن تسجيل (4757) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2253) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (145991) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (93915) حالة.

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