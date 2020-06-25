الصرامي يستعيد ذكرى لـ النصر قبل 42 عامًا

المواطن - مروة نبيل

استعاد المتحدث الرسمي باسم نادي النصر سعود الصرامي ذكرى خاصة للعالمي قبل 42 عامًا، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

النصر

ونشر الصرامي صورة عبر “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “وفي بلاد الرافدين للنصر عشاق ونجوم قبل ٤٢ عامًا حضر الفنان العراقي المهاجر سعدون جابر ليشارك النصر أفراحه بالفوز ببطولة الدوري والكأس”.

وتابع المتحدث باسم النصر تغريدته قائلًا: “وكانت أغنيته في صالة الألعاب الرياضية إجينا يا نصر من دجلة وفرات.. على جناح التهاني والتحيات.. مفاجأة الحفل الكبير”.

وشهدت تغريدة الصرامي تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، وكتب عبدالله: “مَن يشجع النصر أخوي سعود يستمتع بكل لحظة يرى فيها هذا الفريق، فكيف بمن يعشق هذا الكيان العظيم! شعور مفقود عند من لم يشجع ويعشق هذا النادي العريق”.

وقال فايز الاستثنائي: “يا أبو فهد النصر لعشاقه سر من أسرار السعادة بالحياة”، وعلق فارس الحربي على تغريدة الصرامي قائلًا: “في كل مكان وزمان هناك عشاق للعالمي الكبير”.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والاستعداد لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بشكل جيد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات، ونجح في تسجيل 40 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًّا هذا الموسم.

ومن المقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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