الطريقي: الأرصاد تستعد لتدشين المرحلة الثالثة للتفتيش البيئي

المواطن- محمد داوود- جدة

تستعد الأرصاد السعودية لتدشين المرحلة الثالثة للتفتيش البيئي استكمالًا لما تحقق من إنجازات بسواعد وطنية من مفتشين ومفتشات في مجال الحفاظ على البيئة، وتحقيق التوازن التنموي من خلال الرقابة البيئية على المنشآت العامة والخاصة.

أهداف التفتيش البيئي

وكشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن الطريقي، أن ذلك يأتي بدعم وتوجيهات وزير البيئة والمياه والزراعة، مشيرًا في تصريحات لـ” المواطن“، أن برنامج التفتيش البيئي يهدف إلى الالتزام والوعي البيئي لدى المنشآت التنموية والزراعية والصناعية والتعدينية، إذ تم إطلاق مشروع التفتيش البيئي في مرحلته الأولى في عام 2016 بـ48 مفتشًا من الكوادر السعودية حملة المؤهلات العلمية المتخصصة للقيام بأعمال التفتيش البيئي، ولنجاح هذا المشروع، انطلق المشروع الثاني بزيادة عدد الكوادر إلى 200 مفتشٍ ومفتشة، وتم إدراج العنصر النسائي لأعمال التفتيش البيئي للمنشآت التي تقوم بتشغيل العنصر النسائي في خطوط إنتاجها.

الأرصاد تطبق أحدث الطرق والأساليب

وأكدت الأرصاد أن التفتيش يتم باستخدام أحدث الطرق والأساليب العلمية، حيث يتم استخدام تطبيق التفتيش الإلكتروني، الذي تم إعداده خصيصًا للقيام بأعمال التفتيش.

كما يقوم المفتشون البيئيون باستخدام الأجهزة العلمية المحمولة للوقوف على حالة المنشآت ومعرفة درجة التزامها البيئي، ومستوى انبعاثات الغازات وطرق التصريف للمخلفات السائلة والتخلص من النفايات الصلبة، بموجب المقاييس والمعايير البيئية المعتمدة بالنظام العام للبيئة للتصريف المباشر للبيئة المحيطة، وكذلك ضبط ما ينتج من ذلك من مخالفات بيئية.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر