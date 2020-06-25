العدالة يتعاقد مع المدرب الإيطالي جيوفاني

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وكان المدرب التونسي ناصيف البياوي قد اعتذر عن قيادة العدالة هذا الموسم، مبررًا قراره بأن فترة إعداد الفريق للفترة المقبلة غير كافية، خاصة أن الجولات المتبقية ستقام في شهر واحد فقط، بالإضافة إلى أن الأجواء ستكون حارة جدًا، يمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جيوفاني

وأشار حساب نادي العدالة الرسمي إلى أن جيوفاني صاحب الـ52 عامًا سيقود الفريق الأول لكرة القدم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وتقوم الإدارة حاليًا على إنهاء إجراءات قدومه إلى السعودية لبدء مهمته.

ووجهت إدارة نادي العدالة الشكر إلى ماهر الورتاني التابع لشركة ستار سبور الألمانية للتسويق الرياضي على حسن تعامله وتعاونه في إتمام إجراءات التعاقد مع موكله المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس.

ويملك المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس مسيرة تدريبية مميزة، ومن أبرز الأندية التي قادها؛ الثلاثي الجزائري، وفاق سطيف في 2010، شباب بلوزداد 2011، وشبيبة بجاية عام 2013، فريت سايت 2015، والفيصلي مرتين في 2014 و2017.

العدالة

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

وتمكن الفريق من تحقيق الفوز في 3 مباريات والتعادل في 8 لقاءات والخسارة في 11 مواجهة، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، واهتزت شباكه 41 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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