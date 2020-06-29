العلاوة السنوية في سلم الرواتب الجديد تتجاوز 600 ريال

المواطن - الرياض

يشمل سلم الرواتب الجديد تحديد قيمة العلاوة السنوية التي تتفاوت بحسب المستوى والرتبة التي يشغلها كل معلم حيث تصل إلى أكثر من 600 ريال.

قيمة العلاوة السنوية في سلم الرواتب الجديد

وبحسب جدول سلم الرواتب وعلاوات الوظائف التعليمية الصادر عن وزارة الخدمة المدنية – سابقا – تبدأ العلاوة السنوية بـ300 ريال وذلك لشاغلي المستوى الأول لشاغلي وظيفة مساعد معلم/ معلم وترتفع بالنسبة لمن يشغل وظيفة معلم ممارس إلى 500 ريال فيما تصل إلى 540 ريالًا لمن يشغل وظيفة معلم متقدم أما المعلم الخبير في المستوى الأول فيحصل على 600 ريال كعلاوة سنوية.

وبالنسبة لشاغلي المستوى الثاني تبدأ العلاوة السنوية بـ320 ريالًا لمن يشغل وظيفة مساعد معلم وتنتهي بـ 620 ريالًا لمن يشغل وظيفة معلم خبير.

وترتفع قيمة العلاوة السنوية بحسب المستوى الوظيفي حتى تصل إلى 400 ريال للمعلم المساعد في المستوى السادس فيما تصل علاوة المعلم الخبير في المستوى الثالث إلى 640 ريالًا وهو أعلى قيمة للعلاوة السنوية وفق السلم الجديد.

لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

كما تتضمن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي سيتم تطبيقها يوم الأربعاء المقبل زيادات متفاوتة في قيمة الرواتب تصل إلى أكثر من 450 ريالًا لبعض الفئات بحسب الدرجة الوظيفية والرتبة التي يشغلها المعلم.

سلم الرواتب في لائحة الوظائف التعليمية

وبحسب سلم الرواتب الجديد فإن هناك زيادات متباينة في رواتب المعلمين والمعلمات حيث ستبلغ الزيادة في راتب المعلم الممارس في المستوى 2 والدرجة 6 حوالي 455.90 ريال وهي أعلى زيادة في الراتب، تليها مباشرة زيادة راتب معلمي المستوى 2 الدرجة 6 والتي تصل إلى 455 ريالًا، أما الفئات التي لن يتأثر رواتبها فهم شاغلو المستوى 3 في الدرجة 1 في سلم الرواتب الجديد.