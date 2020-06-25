الفهيد: يُطالبون بإلغاء الدوري السعودي ويُتابعون الدوريات الأوروبية !

المواطن - محمد سمعه

بعد المطالبة بإلغاء الدوري السعودي، أبدى الإعلامي الرياضي أحمد الفهيد اندهاشه من البعض الذي يُطالب بعدم عودة مباريات الدوري، وهو في نفس الوقت يُتابع مباريات الدوريات الأوروبية.

وكتب الفهيد عبر حسابه في “تويتر” : “يطالبون بإلغاء الدوري «خوفًا» من تفشي كورونا، و«لا يخافون» من عودة الحياة بكل أشكالها وتجمعاتها، في الأسواق، الحدائق، المطاعم، أندية اللياقة، دور السينما، المطارات، والطائرات، وكأن الفيروس لا يعيش إلا في الملعب!”.

وأضاف الفهيد: “يتابعون الدوريات الأوروبية بحماس، ويحذرون من عودة الدوري السعودي”.

وفي سياق آخر، يستعد ناديا الهلال والنصر لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019- 2020، وذلك بعد أن عُلقت لمدة زادت عن 3 أشهر، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وكانت وزارة الرياضة قررت رفع تعليق النشاط الرياضي بدءً من يوم 21 يونيو الجاري، مع السماح باستئناف مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وجاء استكمال الدوري السعودي بمثابة هدية مميزة للأزرق والأصفر، خاصة أن كلًّا منهما يتنافس بقوة على نيل اللقب في الموسم الجاري، بينما كان سيؤدي إلغاء الموسم إلى حرمان بطل آسيا من فرصة التتويج بلقب الدوري وتتويج مجهوداته بنيل بطولة محلية، بينما كان سيُحرم الأصفر من فرصة الفوز بالدوري للموسم الثاني على التوالي.

وقبل استئناف المباريات يحتل الهلال، المركز الأول برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وفي وقت سابق، ذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن جميع لاعبي الفريق الكروي الأول أجروا الفحوصات الطبية بما فيهم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

من ناحية أخرى، يبحث مجلس إدارة أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة عن تحديد مصير 3 من لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك مع اقتراب بدء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو الأقرب للرحيل عن الهلال في الميركاتو الصيفي، بعدما رفض تجديد عقده مع بطل آسيا.

ويبحث بطل آسيا خلال الفترة المقبلة عن تجديد عقود كل من محمد الشلهوب ونواف الغامدي وعبدالله الحافظ، خاصة أن الثلاثي سينتهي عقده في صيف العام الجاري وفقًا لـ“جول”.

ورغم أن كارلوس إدواردو رفض البقاء مع الهلال لموسم آخر، لكن الأزرق لا يزال ينتظر وفقًا لـ”جول” موافقته حول تمديد عقده مع الأزرق حتى نهاية الموسم في السعودية، خاصة أن بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين سوف تُستأنف في الرابع من أغسطس وتنتهي في التاسع من سبتمبر.

استعدادات النصر لـ الدوري السعودي

أما نادي النصر فسيبحث خلال الفترة المقبلة عن تجديد عقد نجميه البرازيليين بيتروس ومايكون، من أجل استكمال الموسم بالقوة الضاربة.

وكان أصفر العاصمة تُوج بلقب كأس السوبر السعودي في شهر يناير الماضي، بعد الفوز على نادي التعاون بهدفين مقابل هدف.

في سياق آخر، لم يُخفِ الهلال مؤخرًا إعجابه الشديد بقدرات اللاعب المغربي يونس بلهندة لاعب وسط غلطة سراي التركي، حيث يسعى الأزرق للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم أن بعض التقارير الصحافية تحدثت عن رفض بلهندة الانتقال لـ الأزرق في الميركاتو الصيفي، لكن صحيفة “المنتخب” المغربية أكدت على أن بلهندة بات قريبًا من مغادرة غلطة سراي ومتفتح لفكرة الانتقال للهلال في صيف العام الجاري في حال كان العرض مناسبًا.

من ناحية أخرى، بدأ الهلال في تعقيم مقره، أمس الثلاثاء، وذلك تطبيقًا لكافة اشتراطات السلامة؛ استعدادًا لعودة النشاط الرياضي في الرابع من شهر أغسطس المقبل.

ونشر حساب بطل آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأعمال التعقيم المقامة في مقر النادي، بمواد ذات فاعلية لتعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب.

وعلق حساب النادي الرسمي على مقطع الفيديو قائلًا: “بالتعاون مع سيفيورز.. معقل كبير آسيا يتأهب من أجل أن نعود بحذر”.

وتطمح إدارة الأزرق في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي، حيث تعتزم خوض الزعيم معسكرًا في مدينة الطائف.

أجانب الهلال يعودون قبل استئناف الدوري السعودي

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأجانب قد وصلوا إلى العاصمة الرياض اليوم، استعدادًا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والمشاركة في تدريبات الزعيم استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

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