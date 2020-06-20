القيادة المركزية الأمريكية : السعودية جادة لإنهاء النزاع في اليمن

المواطن - الرياض

أكد قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي،الجنرال كينيث ماكنزي، أن المملكة العربية السعودية تسعى بصدق إلى الوصول لنهاية متفق عليها للنزاع القائم في اليمن بحسب العربية نت.

وقالت القيادة المركزية على تويتر، : “لسوء الحظ، هناك طرف ثالث في هذه المفاوضات، وهذا الطرف الثالث هو إيران والتي لا مصلحة لها في انتهاء هذه الحرب”.

وأضاف: أعتقد أن السعودية على استعداد للتفاوض، وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية في محاولة لتحقيق هذه الغاية.

وتابع ماكنزي: إن تقديري قائم على الحوار، والحوار بين الأطراف في المملكة العربية السعودية والاجتماعات التي أقامتها هناك، والمملكة العربية السعودية تسعى بصدق إلى نهاية متفاوض عليها للنزاع في اليمن.

وكان السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، جدد التأكيد على دعم بلاده للشرعية ولجهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

وناقش خلال لقائه نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح استمرار التصعيد الحوثي واستهدافهم للمدنيين العزّل وقصفهم بالصواريخ والطيران المسير لمختلف المناطق اليمنية وللأشقاء في المملكة، في وقت ترفض تلك الميليشيات التجاوب مع الدعوات الأممية بوقف إطلاق النار والتفرغ لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا.

من جانبه أشار نائب الرئيس اليمني إلى استهتار ميليشيا الحوثي الانقلابية بكل دعوات التهدئة واتجاهها للتصعيد واستمرار جرائمها بحق اليمنيين واتخاذها إجراءات عقابية وعنصرية طائفية تضاعف المعاناة وتمزق النسيج الاجتماعي وتكرس الطبقية الإمامية البغيضة، لافتاً إلى أن كل هذه الممارسات وغيرها تثبت عدم جدية هذه الجماعة للسلام، في وقت تعاطت الشرعية بإيجابية مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

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