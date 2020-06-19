الكشف عن هوية الرجل الأبيض في مظاهرات السود .. صورة هزت العالم

المواطن - متابعة

في تصرف عفوي وبطولي قام رجل أسود بإنقاذ رجل أبيض بعد اشتباكات وقعت بين المتظاهرين البيض والسود في بريطانيا.

وكان السود يشاركون في مظاهرات حملت عنوان “حياة السود مهمة” في لندن، فيما شارك عدد من البيض في مظاهرة أخرى لحماية النصب التذكارية التي تعرض بعضها للتخريب من قبل المتظاهرين السود، وبعد وقوع اشتباكات بين الجانبين سارع أحد السود بإنقاذ المصاب من الفريق الآخر في صورة حظيت بانتشار واسع، وصفعت العنصرية التي يحاول البعض تأجيجها بين أبناء المجتمع الواحد.

الصورة تم التقاطها في لندن في مظاهرات قام بها ذوو الأصول الإفريقية احتجاجًا على مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد علي يد شرطي أبيض.

وتسبب مقتل فلويد في حالة من الغضب الشعبي تخطت الحدود الأمريكية حيث خرجت المظاهرات في العديد من العواصم الأوروبية التي تندد بالعنصرية، وجاءت هذه الصورة لتعبر عن تسامح السود، بالرغم من المعاملة القاسية التي يلقونها في الولايات المتحدة.

وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية، أن الرجل الأبيض يُدعى برين ميل، وكان يعمل ضابطًا في شرطة النقل البريطانية، وقد ظهر في الصورة محمولًا على كتف باتريك هاتشينسون، وهو مدرب رياضي من أصول إفريقية.

وفي التفاصيل، كان هاتشينسون يحاول إبعاد ميل، بعدما أصيب في رأسه وبدأ الدم ينزف منها، وحظي بإشادة واسعة إذ وصف كثيرون تصرفه بالبطولي.

وكان المصاب ميل يشارك في مظاهرة لليمين المتطرف من أجل حماية النصب التذكارية، بالتزامن مع مظاهرة أخرى لحركة حياة السود مهمة، واندلعت اشتباكات بين الطرفين في المظاهرتين.

وقال الرجل الأسود تعليقًا على صورته وهو ينقذ الرجل الأبيض: “نؤكد على الوحدة التي يتحلى بها المجتمع في مكافحة مظاهر العنصرية”.

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