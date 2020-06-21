الكشف عن هوية المتورط بـ حادث الطعن في ريدينج البريطانية

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كشفت مصادر مطلعة هوية المتهم في حادث الطعن في مدينة ريدينج البريطانية، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضافت المصادر أن المتهم ليبي الجنسية يُدعى خيري سعدالله، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شرطة مكافحة الإرهاب منذ قليل أن الهجوم هو حادث إرهابي، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن خيري سعدالله كان قد طلب في وقت سابق اللجوء إلى المملكة المتحدة، ويبلغ من العمر تحديدًا 25 عامًا، كما أفادت المصادر أن الشرطة تضع في اعتبارها عامل الصحة النفسية كدافع رئيسي وراء العملية الإرهابية.

وكانت المعلومات المتاحة عن خيري سعدالله أنه سبق وأن سُجن في المملكة المتحدة بسبب جرائم بسيطة نسبيًا لا علاقة لها بالإرهاب، ومن غير المعروف بعد مدى ارتباطه بالجماعات الإرهابية، وعما إذا كان تصرف بشكل منفرد أم لا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وكان حادث الطعن قد وقع مساء أمس السبت، حيث استهدف خير سعد الله مجموعة من الرجال في منتصف العمر يجلسون وهم يشربون الجعة في حدائق فوربيري، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة بعد طعنهم بشكل منهجي في العنق وتحت الذراعين.

وقال أحد الشهود إن الرجل صاح ببضعة كلمات غير واضحة قبل محاولته طعن الناس في الحديقة المكتظة، متابعًا أنه طعنهم بطريقة ممنهجة في الرقبة وتحت الذراعين قبل أن يستدير ويهرب.

وبعد ذلك الإعلان تولت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق بعد أن قال محققون في البداية إنه لا يعتقد أن الحادث له صلة بالإرهاب.

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