المؤسسة العامة للصناعات العسكرية تعلن بدء التسجيل بكلية الأمير سلطان الصناعية

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج عن بدء التسجيل للقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1441 / 1442هـ في الأقسام التالية:
– قسم التقنية الميكانيكية: (تخصص صيانة – تخصص إنتاج)
– قسم التقنية الكهربائية: تخصص آلات ومعدات كهربائية
– قسم التقنية الإلكترونية: تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم
– قسم التقنية الكيميائية: تخصص كيمياء صناعية
– وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 3 /11 /1441هـ وحتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 /11 /1441هـ.
1- أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة انتظام نهاري قسم ( علوم طبيعية ) أو الثانوية الصناعية بمعدل تراكمي لا يقل عن (90) أو ما يعادلها.
2- أن يكون المتقدم من خريجي العام الحالي 1440/1441هـ .
3- لخريجي الثانوية الصناعية التخصصات المطلوبة هي (إنتاج – صيانة – آلات ومعدات كهربائية – إلكترونيات صناعية وتحكم – كيمياء صناعية).
4- تعطى الأفضلية لمن لا تقل لديه درجة كفايات اللغة الإنجليزية عن (30) ودرجة التحصيلي عن (70) ودرجة القدرات عن (70)، ويجوز التسجيل عند عدم توفر أي من هذه الاختبارات شريطة تزويد اللجنة بها قبل إعلان القبول المبدئي.
6- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
7- ألّا يزيد عمر المتقدم عن (20) عامًا عند بدء العام الدراسي 1441/1442هـ.
8- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديي الأصل والمنشأ وإحضار ما يثبت ذلك.
9- أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري .
10- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنة بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160سم) ووفق ما يتطلبه التخصص المطلوب دراسته من الطالب.
11- لم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة.
12- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
وبينت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية طريقة حساب النسبة العامة المعتمدة للقبول حسب التالي:
نوع الاختبار
الثانوية العامة
الثانوية الصناعية
معدل الشهادة الثانوية
15%
40%
الاختبار التحصيلي
30%
ـــــــــ
اختبار كفايات اللغة الإنجليزية
25%
30%
اختبار القدرات العامة
30%
- وأشارت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية إلى أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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