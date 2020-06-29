المبعوث الأمريكي: الأسلحة الحوثية التي استهدفت السعودية قادمة من إيران

المواطن - الرياض

أكد المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية براين هوك أن بلاده ليس لديها شك في أن الأسلحة الحوثية التي تستهدف السعودية واليمن قادمة من إيران.

حظر الأسلحة الحوثية والإيرانية

ودعا هوك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إلى استمرار حظر الأسلحة الإيرانية مشيرًا إلى أن طهران سوف تطور أسلحتها النووية إذا ما تم رفع حظر توريد الأسلحة إليها.

وتابع المبعوث الأمريكي إن إيران تهاجم المملكة عن طريق ميليشيا الحوثي في اليمن، وزعزعت استقرار جميع الدول التي تدخلت فيها.

وأضاف أن المملكة تستثمر في المستقبل المشرق لشعبها بعكس إيران التي استنزفت مواردها في دعم الإرهاب لافتًا إلى أن الميليشيا الحوثية أطلقت 400 صاروخ على المملكة منذ عام 2016م.

جهود المملكة في اليمن

وأشاد المبعوث الأمريكي بجهود المملكة في دعم وقف إطلاق النار في اليمن والعملية السياسية والإغاثية فيها، وفتح مطار صنعاء.

بدوره قال الجبير إنه منذ بداية الحرب في اليمن قامت الميلشيا الحوثية بـ 1659 هجومًا على المدنيين في المملكة، وأطلقت الميليشيا 318 صاروخًا بالستيًا إيراني الصنع والمنشأ على مدن وقرى المملكة.

وتابع الجبير: المليشيا الحوثية أطلقت منذ بداية الحرب في اليمن 371 طائرة مسيرة على المملكة و 64 سفينة مسيرة مفخخة لعرقلة حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.