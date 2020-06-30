المرور يعلن رسوم تجديد رخصة القيادة بعد القيمة المضافة

المواطن - الرياض

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الثلاثاء، مع استفسار بشأن رسوم تجديد رخصة القيادة بعد رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، والتي سيبدأ تطبيقها من يوم غد الأربعاء.

وقالت إدارة المرور في تغريدة لها عبر تويتر: إن رسوم تجديد رخصة القيادة هي 40 ريالًا للسنة الواحدة.

وكشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقت سابق عن آلية رفع بلاغ تهرب ضريبي فيما يخص مخالفات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الهيئة إلى أن رفع بلاغ عن التهرب الضريبي يتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة أو تحميل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ثم تقديم البلاغ.

ستصلك رسالة نصية تفيد استلام البلاغ، وقد تتلقى مكالمة هاتفية للحصول على مزيد من المعلومات.

يتم إشعارك بإنهاء الطلب بعد التحقيق فيه.

يتم التواصل معك مرة أخرى لاستلام مكافأة الإبلاغ عن التهرب الضريبي.