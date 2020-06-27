المرور يوضح الإجراء المتبع عند فقدان الرخصة والاستمارة

المواطن - الرياض

تفاعل المرور مع استفسار بشأن الإجراء المتبع عند فقدان رخصة القيادة والاستمارة.

وقال المرور عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم السبت: في حالة فقدان الرخصة يتم اتخاذ الإجراء التالي، الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك، أما بالنسبة إلى الاستمارة فالإجراء الخاص بها كالتالي، سداد الرسوم والمخالفات ثم مراجعة المرور والتقدم بطلبك.

كما نشر المرور بعض التوجيهات الهامة للقيادة خلال الطقس الحار يمكن الاطلاع عليها من هنا.

اشتراطات وخطوات نقل الملكية إلكترونيًّا:

وأيضًا نشر الاشتراطات وخطوات نقل الملكية إلكترونيًّا التي تتضمن ما يلي:

– يجب قبل إتمام عملية المبايعة التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية على المشتري وسريان رخصة السير الخاصة به.

– يجب معاينة المركبة وفحصها من قِبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة أولًا بعد ذلك يقوم المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم يدخل البائع بعد ذلك على منصة أبشر، ويختار خدمة عرض مركبة للبيع ويدخل تفاصيل المبايعة.

– تتضمن الخطوات كذلك دخول المشتري على منصة أبشر واختيار قبول أو رفض طلب المبايعة، ثم يقوم بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية، وفور وصول الحوالة يتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة.

– يقوم البائع بعد ذلك بالدخول البائع على منصة أبشر واختيار إتمام المبايعة ونقل الملكية وإكمال الإجراءات اللازمة، وبعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع وقيام المشتري بالتأمين على المركبة.

وقال: إن هذه الخدمة تشترط أن يكون مبلغ الشراء بين 5 آلاف و150 ألف ريال، وأن يكون البائع والمشتري من مواطني المملكة.

وفي وقت سابق تم الإعلان عن خطوات إتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات (الخصوصي) عبر منصة أبشر، دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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