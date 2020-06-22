المريسل يكشف مفاجأة حول ديربي الهلال والنصر بوسم مثير

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، حقيقة وجود رغبة لتأجيل مباراة الهلال والنصر، المقرر إقامتها مع استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “النصر يعتزم طلب إقامة مباراة النصر والهلال على ملعب الجامعة فزاد خوف بعض إعلاميين الهلال وبعضهم طلب التأجيل، وبعضهم أراد إلصاق التأجيل بأنه مطالب نصراوية، لا لتأجيل الديربي، إقامة المباريات على مواعيدها حق مكتسب للجميع، والتأجيل مرفوض من قبل إدارة النصر، جملة وتفصيلًا”.

يذكر أن ديربي الهلال والنصر، في الدور الأول من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان أُقيم يوم 27 أكتوبر الماضي، وانتهى بفوز النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وقبل انطلاق ديربي الهلال والنصر، يُسابق نادي النصر، الزمن وذلك من أجل ترتيب كافة أموره والاستعداد بشكل أمثل مع عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وقابل الهلال والنصر، مشكلة كُبرى تتمثل في تمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في يونيو الحالي، والموسم لم يُستكمل بعد في السعودية، حيث يحق لهم الرحيل عن أنديتهم والانضمام لأندية أخرى، في حال لم يتوصلوا لاتفاق لتمديد أو تجديد العقود مع إداراتي الهلال والنصر.

ومع اقتراب عودة منافسات الدوري، تحرك النصر بصورة أذكى وأسرع من الهلال لتمديد عقود لاعبيه المؤثرين في الفريق.

وكثفت إدارة النصر مفاوضاتها في الوقت الحالي مع البرازيلي مايكون وذلك من أجل الإبقاء عليه خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ“البلاد”، بينما ذكرت صحيفة “الرياض”، أن إدارة النصر نجحت في مفاوضاتها مع البرازيلي بيتروس حول تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق خلال شهر يونيو الجاري، حيث وافق بيتروس على تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين مع الفريق النصراوي.

على الجانب الآخر في نادي الهلال، يبحث الأزرق عن تجديد عقود كل من محمد الشلهوب ونواف الغامدي وعبدالله الحافظ، خاصة أن الثلاثي سينتهي عقده في صيف العام الجاري وفقًا لـ“جول”، كما لم تنجح الإدارة الهلالية بعد في تجديد عقد البرازيلي كارلوس إدواردو.

ويحتل الهلال المركز الأول بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وقبل انطلاق مباراة الهلال والنصر، نشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” 4 شروط وذلك من أجل العودة للتدريبات، حيث جاءت كالتالي: “تجهيز مقر النادي بشكل كامل مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم، تركيب أجهزة لقياس الحرارة والكشف الطبي الذاتي بتقلبات متطورة، إجراء مسحة طبية على كافة اللاعبين وجميع العاملين بالنادي بالتعاون مع وزارة الصحة، وعودة التدريبات ستكون بعد ظهور نتائج فحص فيروس كورونا لضمان سلامة الجميع”.

وأكد بيان النصر أن الفريق الأول سيُجري تدريباته بشكل يومي، وذلك قبل بدء معسكره الإعدادي.

وكانت وزارة الرياضة، أكدت على أن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستعود في الرابع من أغسطس المقبل، كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مباريات دوري المحترفين سوف تنتهي في التاسع من سبتمبر المقبل.

يذكر أن النصر كان تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019 بفارق نقطة عن نادي الهلال.

وكان النصر تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، بفارق نقطة عن نادي الهلال المتصدر.

وأعلنت وزارة الرياضة، عودة النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية بدءًا من أمس الأحد.

وحددت وزارة الرياضة الطاقة الاستيعابية التي من المفترض وضعها في الصالات والمراكز الرياضية كما جاء في بروتوكول النشاط الرياضي.

وجاء البروتوكول كالتالي: “التباعد بمسافة متر ونصف إلى مترين للشخص الواحد؛ وذلك من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي، تخصيص مساحة 90 مترًا مربعًا لكل 10 أشخاص، بواقع 9 أمتار مربعة لكل شخص، منع دخول المشتركين بعد وصول المركز الرياضي أو الصالة للطاقة الاستيعابية المحددة، إضافة لوجود مخالفة كبرى ستقع على المركز الرياضي في حال تم تجاوز عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول”.

وتُوج النصر بلقب كأس السوبر السعودي في شهر يناير الماضي بعد الفوز على فريق التعاون بثنائية مقابل هدف، في مباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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