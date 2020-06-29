المطلق: لا تدعو على أحد بمكروه ولو ظلمكم

المواطن - الرياض

شدد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على ضرورة عدم الدعاء على الغير بمكروه أو ضرر بسبب الغضب والسخط عليهم؛ حتى لا يقع الإنسان في حال حصل لهم مكروه فريسة لمشاعر القلق والذنب.

وقال الشيخ المطلق في تصريحات إلى برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية: إنه لا يجوز للمسلم أن يدعو على أحبابه ولا على الناس حتى ولو ظلموه، مستشهدًا بقصة امرأة كانت تدعو على نفسها؛ لأنها تشعر بالذنب واللوم بعد أَن دعت على زوجها بالسرطان لأنه أغضبها فأصيب بالمرض ومات منه.

وتابع المطلق: لا يجوز للمسلم أن يدعو على أحبابه ولا على الناس حتى لو ظلموه ”افرض أن هذا الإنسان ظلمك، هل ظلمه لك يصل إلى القتل، تدعو عليه أنه يموت، قال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ}، مضيفًا: يقلقني هذا السؤال هل إذا كانت الزوجة وهي غاضبة من زوجها وتدعو عليه ويصادف أنه بعد ذلك يموت؛ هل هذا من دعائها أم أنه قضاء الله وأجله المكتوب من ولادته؟

وأضاف: لا نعرف هل هي مظلومة واستجاب الله لدعائها أم أنها ظالمة ووافق القدر؟