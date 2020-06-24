الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كرواتيا بذكرى اليوم الوطني

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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